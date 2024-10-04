顧客・取引先の暴言や理不尽な要求から従業員らを守る東京都のカスタマーハラスメント防止条例が４日、都議会本会議で全会一致で可決され、成立した。カスハラ防止を目的とした条例の制定は全国初。来年４月１日に施行される。条例は、カスハラを「顧客等から就業者に対する著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」と定義し、「何人も、あらゆる場において行ってはならない」と禁じた。就業者の安全確保を事業者に求