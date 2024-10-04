ロッテ戦に先発したソフトバンク・大津＝みずほペイペイドームソフトバンクが無失点リレーで5連勝。大津は6回1安打無失点の快投で7勝目を挙げた。七回からは救援陣がつなぎ、六回に栗原の20号ソロで奪った1点を守った。ロッテは5回無失点の中森を援護できず、2試合連続の零敗。