記者会見する自民党の小渕優子組織運動本部長（中央）、自民府連会長の谷川とむ衆院議員（左）ら＝4日午後、大阪市自民党大阪府連と公明党大阪府本部は4日、衆院選で訴える大阪独自の共通政策を発表した。国政選挙で初の取り組みで、日本維新の会の行財政改革を念頭に「コストカット型経済」からの脱却を掲げた。府内の地方選で苦戦する維新を横目に、融和に向けた動きをアピールする狙いだ。記者会見した自民府連会長の谷川と