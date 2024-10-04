4日正午ごろ、富山市の住宅街で空き家を焼く火事がありました。けが人はいませんでした。激しく立ちのぼる炎と煙。火事があったのは、富山市田畑の住宅街にある空き家です。警察と消防によりますと4日正午ごろ、「2階建ての建物の2階から煙があがっている」と通りがかった人から119番通報がありました。消防車13台が駆け付けて火はおよそ3時間後に消し止められましたがパート従業員の吉田敏信さん（72）所有の空き家が焼けま