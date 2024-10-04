2024年10月3日（木）東京・三越劇場にて、原嘉孝主演、紅ゆずる、鳳翔大、一色洋平らの出演するノサカラボ『ゼロ時間へ』が開幕した。本公演の初日公演前に公開ゲネプロが行われ、キャストの原嘉孝、紅ゆずる、鳳翔大、一色洋平と、演出の野坂実が登壇した。舞台写真とコメントが届いたので紹介する。 原作は、「ミステリーの女王」と呼ばれる推理小説作家アガサ・クリスティーが1944年に発表した同名の長編小説。常