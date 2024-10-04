12月12日（木）から15日（日）の4日間にわたり、神奈川・パシフィコ横浜 展示ホールC・Dにて、『文具女子博2024』が開催されることが決定した。 『文具女子博』は、日本最大級の“文具の祭典”。老舗の文具メーカーや気鋭の新しいメーカー、オリジナル商品が充実した文具店などが一堂に会する文具の即売イベントだ。来場者は直接文具を見て、触れて、その場でお気に入りのアイテムを購入できる。今