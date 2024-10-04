過去90勝は2002年の西武・井原監督と2015年のソフトバンク・工藤監督が記録■ソフトバンク 1ー0 ロッテ（4日・みずほPayPayドーム）ソフトバンクは4日、ロッテ戦（みずほPayPayドーム）に1-0で勝利した。先発の大津亮介投手が6回無失点の好投で7勝目を挙げた。6回に栗原陵矢内野手が放った20号ソロが決勝点になった。これがシーズン最終戦。小久保裕紀監督は、新人監督として最多勝利数を更新する91勝目を挙げた。それでも試合