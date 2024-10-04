『PEANUTS』誕生75周年を記念したスペシャルブック「SNOOPY スヌーピーハウスのマルチに使える収納ポーチ BOOK 75th ANNIVERSARY DESIGN」が、11月2日（土）から、全国の「ローソン」店舗などで順次発売される。【写真】赤い屋根が開く！マルチポーチの詳細■マルチに使えるかわいいポーチ今回発売される「SNOOPY スヌーピーハウスのマルチに使える収納ポーチ BOOK 75th ANNIVERSARY DESIGN」は、赤い屋根が開くおうち形ポー