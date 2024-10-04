◆ソフトバンク1―0ロッテ（4日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクがレギュラーシーズン最終戦で5連勝を飾り、今季の勝利数を91勝（49敗3分け）とした。小久保監督は90勝で並んでいた新人監督の勝利記録を更新し、単独最多となった。ソフトバンクは6回に栗原陵矢が先制の20号ソロを放った。2番手の唐川侑己の代わりばなを捉え、カットボールを右中間テラス席へ。キャリアハイの21本塁打を放った2021年に続き、シーズン20