4日、北海道庁の赤れんが庁舎の前庭に、シカ1頭が出没しました。◇札幌テレビ岡田和樹アナウンサー「北海道庁舎東側、赤れんがテラス側の緑地、その池の近くで午後3時ごろにシカが見つかったと通報がありました」葉っぱを隔てた先に見える、立派な角をもつシカ。4日午後3時すぎ、札幌駅からほど近い市内の中心地、北海道庁赤れんが庁舎の前庭にシカが出没し、警察や道職員などが警戒に当たりました。札幌市内では、ここ数