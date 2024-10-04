歌手の田原俊彦（63）が4日、自身のYouTubeチャンネル「田原トシちゃんねる！」で生配信を行った。【写真】結婚＆妊娠を発表した高良健吾と田原可南子の近影10月4日＝“トシの日”ということで、「104 THE NIGHT 2024〜100 年後に田原俊彦を残すプロジェクト!中間発表スペシャル〜」と題し、昨年に引き続き生配信を行った田原。冒頭「元気ですかー」とテンション高くオープニングを飾り、現在展開中のツアーや『トシちゃん神社