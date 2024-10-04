スシローは、10月2日から「本鮪大とろ祭」を開催。10月から創業41年目をスタートさせるスシローは、「すしに真っすぐ！」をテーマに、とびきり“うまいすし”を驚きの価格で提供していくという。都内で行われた試食会に参加した○『本鮪大とろ祭』渾身の一貫! 鮪の王様とも呼ばれる本鮪の大とろが税込110円から登場(店舗により価格が異なる)。脂がのったツヤツヤな身からおいしさが伝わる大とろ。口に入れると、鮪の旨みと脂の甘さ