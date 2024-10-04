◆パ・リーグソフトバンク１―０ロッテ（４日・みずほペイペイドーム福岡）ソフトバンクが今季最終戦を競り勝ち、今季８度目の５連勝でフィニッシュ。９１勝４９分け３敗でレギュラーシーズンを終えた。小久保監督は、９０勝で並んでいた２００２年の西武・伊原、１５年のソフトバンク・工藤の両監督を超えて、新人指揮官として史上最多の勝ち星を積み上げた。大津亮介が最高の投球で６月２９日の日本ハム戦（エスコン）以来