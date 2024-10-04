鹿児島市電の谷山電停で発生した3日の脱線事故で、鹿児島市交通局が事故原因の調査を進めています。通常運転に戻っているものの、臨時の停留場では4日朝遅れも発生し、利用客で混雑しました。 鹿児島市電の谷山電停で3日午後3時前、ホームに入ろうとした車両が切り替えポイントで脱線しました。当時車両には乗客乗員あわせておよそ20人が乗っていましたが、けが人はいませんでした。 事故を受け谷山電停では、40メー