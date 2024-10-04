◇パ・リーグロッテ０―１ソフトバンク（2024年10月4日みずほﾍﾟｲﾍﾟｲＤ）ロッテの最終戦は2試合連続完封負け。打線は相手先発・大津の前に4回1死までパーフェクトピッチングを許すなど6回1安打無失点に抑えられた。継投に入った7回以降も沈黙。前日の日本ハム戦に続いてCS進出チームに抑え込まれた。明るい材料は7月17日のソフトバンク戦以来の1軍登板となった中森の好投。5回4安打無失点でアピールした。