◇パ・リーグソフトバンク1―０ロッテ（2024年10月4日みずほﾍﾟｲﾍﾟｲＤ）ソフトバンクが最終戦で完封勝利。5連勝を飾り、小久保裕紀監督（52）の就任1年目シーズンを91勝49敗3分けで終えた。新人監督の91勝は、並んでいた2002年の西武・伊原春樹監督、2015年のソフトバンク・工藤公康監督の90勝を超える新人監督最多勝利記録となった。試合は先発の大津が6回1安打無失点の好投。栗原が3年ぶりとなる20号到達となるソロが