朝倉未来がＣＥＯを務める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１３・５」の前日記者会見が４日、都内で行われた。計量を終え、フェースオフの流れとなったが、乱闘へ発展するカードが続出。元アウトサイダーの樋口武大は突き飛ばしにきた足ぽきニキと殴り合いに発展し、「１００％の力でつぶしたい」と意気込んだ。元暴走族特攻隊長、やまかわしょうたは安保瑠輝也の従兄弟、安保ソラと頭突きから取っ組み合いとなり「