ミシェル・ブランさん（フランスの俳優）ＡＦＰ通信によると、心臓の病気でパリ市内の病院に搬送され、３日夜から４日未明の間に死去、７２歳。５２年、パリ郊外クールブボア生まれ。高校時代の仲間と旗揚げした喜劇集団「スプレンディッド」が手掛けた７８年の映画「レ・ブロンゼ日焼けした連中」で一躍脚光を浴びた。８６年のコメディー映画「タキシード」で娼婦の愛人役を演じ、カンヌ国際映画祭の男優賞を受賞した。パ