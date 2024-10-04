辻立ちする斎藤元彦元知事（写真・馬詰雅浩）兵庫県知事の失職に伴う知事選挙に、日本維新の会が参議院議員の清水貴之氏を擁立することが事実上、決まった。10月2日午後、維新県議団の総会で要請された清水議員がこれを受託したという。清水議員は、「僕が好きな兵庫県ですから。これだけ兵庫はいいところなんですよと、前向きにもっともっと行きましょうよというイメージに変えたかった」と、総会後に語った。当初、衆議院選