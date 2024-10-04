韓国の消防官の1食あたりの給食単価が3000ウォン（約328円）台であることが明らかとなり、懸念の声が広がっている。【衝撃】北朝鮮の「汚物風船」、韓国で火災の被害も10月4日、国会行政安全委員会所属のハン・ビョンド議員室が消防庁から提出された資料によると、全国の消防署の中で給食単価が最も低いのは、大邱（テグ）のA消防署で3112ウォンだった。続いて慶尚南道のB消防署が3852ウォン、全羅北道のC消防署が3920ウォンと判明