元プロ野球選手で野球解説者のG.G.佐藤氏が9月25日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「里崎智也はメジャーに行くべきだった!? キャンプ中には謎の南郷病にかかってしまう・・・!?」に登場。同じ高校出身の高橋由伸氏の前で演じた失態を明かした。G.G.佐藤氏 =BSJapanext提供○G.G.佐藤氏、高橋由伸氏の前でまさかの失態「怖かった先輩」というトークテーマにて、「怖いというか、高橋由伸さん」と、高橋氏の名