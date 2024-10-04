アイナ・ジ・エンドが、先日開催した初の日本武道館ワンマンライブ＜ENDROLL＞より新曲「ハートにハート」のライブ映像を公開した。◆ライブ映像こちらは、12月6日より視聴開始されるPrime Video世界配信映像から先行して公開されたもの。本楽曲は、ポッキー新TVCM「ポッキーって、楽器じゃん。/ アイナ・ジ・エンド」篇CMソングとして、アイナ・ジ・エンド自身が書き下ろし、日本武道館公演にて初披露となった。さらに、自身初の