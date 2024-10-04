この記事をまとめると ■トラック業界の課題とされていた「2024年問題」 ■働き方改革関連法が適用され状況は変わったのか推察 ■運送関係者と一般消費者を対象とした意識調査の結果をまとめた 働き方改革関連法が適用され約半年が経過 かねてよりトラック業界の重要課題になっていた「2024年問題」。これは、2019年に施行された「働き方改革関連法」の物流・運送業界への本格適用が、2024年4月1日から始まったことに端を発する