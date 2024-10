Little Glee Monsterが、デビュー10周年を記念した楽曲「Memories」を10月11日に先行配信する。この「Memories」の作詞には、Little Glee Monsterのメンバーも参加している。また、11月13日に発売するニューシングル「Break out of your bubble」の収録内容も解禁となった。収録曲の新曲「PLANET」は8月に全国放映されていたABC-MART「45th 夏物大処分SALE」TVCMソング、表題曲「Break out of your bubble」は、10月8日からスター