菅原圭が、11月6日にリリースする2nd EP『sanagi』（読み：サナギ）の収録内容を発表。初のCDパッケージ含めた発売となる今作は、初めて全曲の作詞作曲を菅原圭本人が手掛けた1枚。編曲にトラックメイカー・yuigot、ゲストボーカルに2.5次元アーティスト・長瀬有花を迎えた「ピンクのチャック feat. 長瀬有花」をはじめ、“思春期”をテーマにメッセージを紡いだ全6曲が収録されるとのこと。数量限定の完全生産限定盤には、今年4月