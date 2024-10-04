ロシア連邦安全保障局(FSB)の関与が確実視されているハッカー集団「スター・ブリザード」が、コンピューター詐欺や不正行為に用いていたドメイン100件以上を、アメリカ司法省が押収したことがわかりました。Office of Public Affairs | Justice Department Disrupts Russian Intelligence Spear-Phishing Efforts | United States Department of Justicehttps://www.justice.gov/opa/pr/justice-department-disrupts-russian-intel