女優の石田ゆり子（55）の喜びの報告に、多くの芸能人やファンから祝福の声が寄せられている。【映像】55歳を迎えた石田ゆり子（複数カット）10月3日が誕生日の石田。2023年の誕生日にはInstagramで「歳を重ねるのは実に、面白いことです。自分の欠点や弱点が嫌でも浮き彫りになってきます。でも同時に、長く付き合ってきた自分自身との向き合い方や自分の良いところもよくわかるようになって来ます」「人生は長い。こんな私で