YOSHIKIが手がけるハイファッションブランド「MAISON YOSHIKI PARIS」が現地時間9月30日、パリ・ファッションウィークのランウェイショーでデビューを果たし、2025年春夏コレクションを発表。華やかで注目度の高いデビューを飾った。◆ランウェイ画像舞台となったのは、エッフェル塔を望む新古典主義建築、シャイヨー宮（Palais de Chaillot）。1937年に建設され、ファッションショーの開催地としても名高いこの建物は、歴史的な格