2nd写真集「unveil」について語る白石聖 Netflix「幽☆遊☆白書」や「フェルマーの料理」(TBS系)、「新空港占拠」(日本テレビ系)など、話題作に出演している俳優の白石聖。多岐にわたって活躍している白石が、25歳の節目に2nd写真集「unveil」(宝島社)を発売した。白石にとって写真集を発売するのは約4年ぶり。あれから成長した白石の現在地が収められた記念すべき写真集となっている。今回は白石にインタビューを行い、「un