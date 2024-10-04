立憲民主党の野田佳彦代表は4日、衆院解散・総選挙を控え、朝日新聞のインタビューに応じた。自民、公明両党の過半数割れと、立憲が比較第1党となることを目標に設定。自民党派閥の裏金事件などに対する石破茂首相の対応が迷走しているとして、「（自公過半数割れの）可能性は十分出てきた」と述べた。インタビューに応じる立憲民主党の野田佳彦代表=2024年10月4日午後5時12分、東京都千代田区、井手さゆり撮影野田氏は、衆院