次期衆院選で「裏金議員」を公認する方針の石破茂首相について、秋田県の佐竹敬久知事は4日の記者会見で、「一般の人の心情の中には裏金問題がある。うやむやにすることが自民党のためにならない」と苦言を呈した。【写真】石破総裁が誕生した逆転劇の要因「結局、岸田だ」高市陣営は恨み節さらに「裏金議員を公認しないとか、（小選挙区の公認候補は比例代表との）重複立候補を認めないといった厳しい対応をすれば、自民の