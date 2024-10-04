※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2024年11月号からの転載です。Amazonで『八犬伝』を見る28年もの歳月を費やし、江戸時代の作家・滝沢馬琴が書き上げた『南総里見八犬伝』。この伝奇小説を横糸に、馬琴の実人生を縦糸にして織り上げた極上のエンターテインメント映画『八犬伝』が10月25日公開！その見どころを、文芸評論家の榎本正樹さんによる論考とともにひもといていこう。取材・文：野本由起不思議な力を宿した“珠”