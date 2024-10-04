［マドリード４日ロイター］ - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）のデギンドス副総裁は４日、ユーロ圏のインフレ率とコアインフレ率はＥＣＢの２％目標に向けて推移しており、２０２５年末までに物価は安定するとの見方を示した。ただ「（インフレ抑制で）完全勝利を主張することはできない」と語った。スペインのラジオ局に述べた。