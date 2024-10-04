【最新ヒット良品と秘密基地づくり】その年の文具の優秀作を決めるアワード「日本文具大賞2024」が発表された。昨年から“機能面” “デザイン面”に加え、“サステナブル面”も評価対象に。ここではグランプリを含む3部門の優秀作15製品を本誌審査委員のコメントとともに紹介。＊＊＊今年の日本文具大賞では、2023年6月8日以降に発表された文具の新製品＆リニューアル製品の中から、「機能部門」「デザイン部門」「サステ