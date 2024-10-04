俳優の高良健吾（36）と歌手の田原俊彦（63）の長女でタレントの田原可南子（30）が4日、所属事務所を通じて結婚を発表した。合わせて田原の第1子妊娠も報告。可南子の父で歌手の田原俊彦がYouTubeチャンネルを通じて生配信を行った。この日は「10月4日」＝「トシの日」という田原にとって記念の日。「100年後に田原俊彦を残すプロジェクト中間発表スペシャル」というタイトルで生配信。配信には2000人以上ものファンが視