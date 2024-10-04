アイドルグループ・#ババババンビの近藤沙瑛子が、STRiKE! デジタル写真集『さえこと旅をしてみた。』(イマジカインフォス 1,210円)を発売した。近藤沙瑛子撮影:横山マサト○近藤沙瑛子、STRiKE! デジタル写真集『さえこと旅をしてみた。』を発売同作は、オール水着グラビアマガジン『ゼロふぁみSTRiKE!』に登場し、反響を呼んだ近藤のデジタル写真集。ゼロイチファミリア発のアイドルグループ・#ババババンビのメンバーで、グラ