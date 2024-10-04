思いやりのある対応が目標です。ビジネスシーンにおける電話応対の技術を競うコンクールの県大会が4日、長野市で開かれました。「お電話ありがとうございます。ユーザーカタログギフトの坂本でございます」長野市で開かれた電話応対コンクールの県大会。電話応対マナーの重要性を企業全体に浸透させ、人材育成に役立ててもらおうと開かれたもので、今年で65回目です。地区予選などを勝ち抜い