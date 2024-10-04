ハリウッドで実写化された映画『名探偵ピカチュウ』が、4日の「金曜ロードショー」（よる9時〜）にて放送される。本作には、主人公ティムの日本語吹き替え声優である竹内涼真がカメオ出演も果たしている。なぜ声だけでなく本編にも出演することになったのか？本作は、人とポケモンが共に寄り添いながら暮らす街・ライムシティを舞台に、青年ティムと記憶をなくしたピカチュウが、行方不明の父親が関係している事件の謎に挑む。