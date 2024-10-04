いわゆる「裏金議員」について自民党は原則、公認する方向で調整しています。【写真】石破総理大臣の所信表明 要旨野党各党の反応は■石破総理 初の所信表明石破総理大臣（67）「まずは政治資金問題などをめぐり、国民の政治不信を招いた事態について、深い反省とともに触れねばなりません」来たる衆議院選挙で判断材料のひとつとなる、石破総理の所信表明演説。自民党派閥を巡る裏金事件についてから話し始めました。石破総理大