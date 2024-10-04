10月1日、星野源が『いのちの車窓から 2』（KADOKAWA）の出版記念トークイベントを東京都の「HMV&BOOKS SHIBUYA」で行った。【関連】星野源、“心が折れた”2023年を乗り越え決意表明「ネガティブ方面が膨れてきたら…」「いのちの車窓から」とは、雑誌『ダ・ヴィンチ』2014年12月号よりスタートした星野源のエッセイ連載。本書は、その連載をまとめた『いのちの車窓から』（2017年3月刊）から約7年半ぶりの刊行となる第2巻で