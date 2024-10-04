「King ＆ Prince」の永瀬廉（25）、声優の津田健次郎（53）らが4日、都内で行われた、アニメ映画「ふれる。」（長井龍雪監督）の初日舞台挨拶に登場した。この記事の写真を見る不思議な生物「ふれる」と暮らす、幼なじみの青年3人の友情物語。永瀬はBARでアルバイトをする青年・小野田秋の声優を務める。イベント冒頭、登壇者が一言ずつ順番に挨拶をしていく際、津田が“イケボ”で「島田（公平）役の津田健次郎です。短い時間で