有無を言わさぬ圧倒的なパフォーマンスを見せたかと思うと、男子校そのものなノリでふざけまくる6人組男性ダンス＆ボーカルグループ「WATWING」。今回は、みんなの恋愛観を知るために「気あいのデートコーデ」と「女のコのタイプ」をリサーチ！リアルな恋愛観から妄想が膨らむ♡Check! 古幡亮気あいのデートコーデ休日のパリジャンを意識したラフなスタイルがツボ！パリといえばボーダー♡ でも原色のグリーンとホワイ