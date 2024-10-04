普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！「猶予」or「猶余」正しいのは？「予」と「余」は紛らわしい漢字ですよね。いったい「猶予」と「猶余」では、どちらが正しいでしょうか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果た