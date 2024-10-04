大和証券は10月4日、大和総研、ヘッドウォータース、NEC、QUICKと協働し、株価や市況ニュースなどのマーケット情報や、ログイン手続きやNISA関連などの一般的な内容に関する問い合わせに応対する「AIオペレーターサービス」をリリースすると発表した。サービスのイメージ ○「AIオペレーターサービス」の概要「AIオペレーターサービス」では、AIオペレーターが顧客を待たせることなく、株価などのマーケット情報および一般的な問い