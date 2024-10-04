YouTuberグループ「Fischer's-フィッシャーズ-」のシルクロードさんは10月3日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、反響を呼んでいます。【実際の投稿：シルクロード、妻＆息子との外出ショット】「もう本当このご家族には癒される…」シルクロードさんは「浅草に行って夜ご飯買ってきました」とつづり、1枚の写真を投稿。妻でYouTuberのゆんさんと息子とのスリーショットを公開しました。家族で東京都浅草に出かけたこ