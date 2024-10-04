“神写真集”として話題の「DICON写真集」に、K-POP第5世代をリードするRIIZEが登場！コンセプトが異なる2つのバージョンで展開され、ここでしかゲットできないスペシャルな特典がついてきます。また、期間中に公式販売店で購入するとことでゲットできる「日本プレミアム特典」も…！そんなBRIIZEがゲットしたくてたまらない『DICON VOLUME N°22 RIIZE』を、今回は6名様にプレゼント♡ぜひ最後までチェックしてみてください