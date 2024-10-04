タレントの藤本美貴さんは10月3日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・品川庄司の庄司智春さんのソロショットを公開し、反響を呼んでいます。【実際の投稿：藤本美貴、“笑顔が素敵”な「私の男」を公開】「日本一好きなラブラブご夫婦です」藤本さんは「私の男」とつづり、1枚の写真を投稿。回転ずしチェーン店で撮影された写真で、積み上がったお皿の後ろに庄司さんが写った1枚です。満面の笑みがとても魅力的で、藤本さ