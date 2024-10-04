衆院は４日、教育無償化を実現する会の鈴木敦議員（比例代表南関東ブロック）が教育と日本維新の会が組む統一会派から離脱したと発表した。維新、教育の両党は衆院解散後に合流するが、鈴木氏はこれに加わらず、次期衆院選に参政党の公認候補として立候補する。衆院の新たな勢力分野は次の通り。自民・無所属の会２５８▽立民・無所属９９▽維新・教育４４▽公明３２▽共産１０▽国民・無所属クラブ７▽有志の会４▽れいわ３▽