ドジャースの大谷翔平選手、山本由伸投手、パドレスのダルビッシュ有投手、そして松井裕樹投手。4人の日本人選手がMLBのプレーオフで激突するという、本当に夢のようなカードが実現しました。地区シリーズの見どころと最新情報をご紹介します。【画像】大谷“決戦に向けて準備万端”ドジャース編成本部長が語る最新情報■ドジャース×パドレス第5戦までもつれ込む？見逃せない決戦が、いよいよ日本時間6日から始まります。