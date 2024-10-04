田原俊彦（63）が、年に1度の“トシちゃん”記念日「トシの日」の4日午後8時から、公式YouTubeチャンネル「田原トシちゃんねる！」の生配信を行った。この日、長女でタレント、俳優の田原可南子（30）が、俳優の高良健吾（36）との結婚と第1子妊娠を併せて発表した。来春、出産予定だが、冒頭で「何かね、おめでとう、多いんだよね。何かあった？俺、結婚した？独身なんだけどな」などとジョークを交えつつ、反響に驚いた。コ